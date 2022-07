Incidente in gara per il padre del ferrarista Sainz

Durante l'Island X Prix 1, campionato riservato ai suv elettrici, nel poligono militare di Capo Teulada, il pilota spagnolo di rally Carlos Sainz, padre di Carlo Jr pilota della Ferrari, è rimasto

ferito in un incidente. Il pilota, 60 anni, e' stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni - secondo quanto riferito dall'organizzazione - non sono gravi e sarebbe stato già dimesso.

“L’Odyssey21, suv elettrico guidato dal padre del pilota della Ferrari, si era capottato - si legge in una nota degli organizzatori della gara - dopo la partenza in seguito a un contatto con la vettura del Rosberg X Racing, guidata dallo svedese Johan Kristoffersson, che in un primo momento aveva vinto la gara. Tuttavia, a seguito dell’incidente, gli steward hanno avviato delle investigazioni e sanzionato il team di Rosberg con una penalità di 30” che li ha fatti scivolare al 3º posto”.