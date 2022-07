La macchina antincendi in campo per fronteggiare 15 roghi

La macchina antincendi ha dovuto fronteggiare 15 roghi nell'ultima giornata. Il fronte più impegnativo è stato quello dell'Oristanese, dove, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti anche gli elicotteri. L'incendio è divampato nelle campagne di Paulilatino, è ha richiesto il supporto deri mezzi aerei provenienti dalle basi di Sorgono e Fenosu.

Nei prossimi giorni nell'isola rimarrà alta l'allerta, a partire da domani. Uomini e mezzi saranno mobilitati per evitare quanto avvenuto nel 2021, quando, come certificano i dati dell'Ispra, la Sardegna è stata la terza regione, dopo Sicilia e Calabria, più colpita per aree forestali bruciate. Gli incendi in totale sono stati solo 40, durante lo scorso anno, ma in un unico episodio, il devastante rogo avvenuto a fine luglio nel Montiferru e in Planargia, è stato colpito dalle fiamme circa il 63% del totale del territorio interessato da incendi della regione. Si è trattato infatti dell'incendio più esteso in tutta Italia in termini di area bruciata, secondo il rapporto dell'Ispra. Il rogo ha coinvolto 10 comuni del Montiferru, provocando ingenti danni economici, sociali e ambientali. Tra i comuni maggiormente interessati da incendi, in termini di superficie colpita, Sennariolo è risultato quello maggiormente devastato, con il 94% della superficie complessiva comunale bruciata.