La pandemia fa ancora tre vittime. Quasi 2.200 i casi rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore

Numeri ancora importanti per il Covid nell'isola. Sono 2.197 i contagi registrati nell'ultimo bollettino sanitario, su 8.140 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 26,1 per cento. Tre i decessi: una donna di 88 anni della Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 86 anni della provincia di Sassari e 1 donna di 77 residente nell'oristanese. Stabile il dato dei ricoveri: sono nove in terapia intensiva e 170 in area medica. Calano infine i casi di isolamento domiciliare: sono 39.846, in diminuzione di 144 unità