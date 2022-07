La prima gita in mare a 90 anni e la foto diventa virale

Sono nati e cresciuti a Galtellì un paese a pochi chilometri dal mare nel Golfo di Orosei ma non avevano mai fatto un giro in barca per ammirare la costa. Antonietta Cambone, 83 anni, ha trascinato il marito Giuseppe Chessa di 90 anni, in un'avventura in gommone tra le spiagge e le grotte del Golfo.

La loro prima gita in mare aperto con uno skipper d'eccezione: il nipote Giuseppe che ha regalato ai nonni una giornata emozionante oltre ad aver pubblicato sui social la foto diventata virale sui social.