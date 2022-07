L'arcivescovo di Cagliari è il nuovo segretario generale della Cei

Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, è il nuovo segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. E' stato nominato da Papa Francesco. "Accolgo questa nomina come un'ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la Cei è figura concreta di unità", ha detto Monsignor Baturi, che poi ha proseguito: "Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l'attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Consapevole dell'impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia."

"Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre", ha commentato anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di

Bologna e presidente della Cei.