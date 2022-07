Le istruzioni per la differenziata parlano sassarese

Una guida scritta in sassarese sulla raccolta differenziata. La proposta arriva dal comune di Sassari e dal gestore RTI per tenere alta l'attenzione sull'importanza di conferire correttamente i rifiuti. La brochure è dedicata per il momento alla zona del centro storico ed è scaricabile sul sito www.differenziatasassari.it. La traduzione è stata realizzata dallo studioso Fabrizio Dettori e donata al Comune. Il manuale in sardo si aggiunge alle guide già disponibili in italiano, inglese, francesce e spagnolo. Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800 012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.