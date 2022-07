L'incredibile spettacolo delle tartarughe

Una famiglia di turisti tedeschi ha assistito ad uno spettacolare evento nelle spiagge di Orrì del Comune di Tortolì. Un esemplare adulto di tartaruga Caretta Caretta ha scelto questa spiaggia ogliastrina per deporre le sue uova. Gli increduli spettatori hanno immediatamente chiamato il numero verde 1515 attivando gli agenti della vicina Base Navale del Corpo Forestale di Arbatax. Hanno raggiunto la spiaggia mentre la tartaruga stava ancora deponendo indisturbata le sue uova. Un evento straordinario per l'orario insolito con il sole ancora alto, normalmente le tartarughe depongono le uova nel cuore della notte.

Diversi bagnanti si sono avvicinati incuriositi e gli Agenti del Corpo Forestale si sono assicurati che nessuno creasse disturbo così che la tartaruga potesse richiudere tranquillamente il nido con la sabbia. Poco dopo aver completato la sua opera ha ripreso la via del mare lasciando un fantastico ricordo agli spettatori emozionati. Sempre più spesso assistiamo ad eventi simili nelle spiagge ogliastrine che sembrano luoghi ottimali per la deposizione. Si dice che loro con uno straordinario senso dell'orientamento tornino nei luoghi in cui sono nate e forse è bello pensarlo.