L'isola brucia ancora, 24 roghi

Sono 24 gli incendi nella giornata di oggi, per sei dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche gli elicotteri della flotta regionale, più un canadair decollato da Olbia. Il primo vasto rogo al confine tra i comuni di Soleminis e Settimo San Pietro, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sono intervenute le squadre dei volontari di Sinnai e Sant'Andrea Frius. L'incendio ha percorso una superficie di 5 ettari di incolto.

Rogo nelle campagne di Nurri, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo Forestale di Isili, con un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Sono intervenute le squadre di Forestas del cantiere di Villanovatulo, squadra comunale e volontari di Isili.

Incendio anche ad Abbasanta. Anche qui oltre alle squadre a terra è intervenuto un elicottero partito da Fenosu.

Fiamme anche a Berchidda dove il fuoco ha percorso una superficie 4 ettari di pascolo qui è stato richiesto l'intervento di un canadair in azione anche in Marmilla per un incendio scoppiato a Setzu.