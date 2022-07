L'Italvolley di Alessia Orro vince la Nations League

L'Italvolley femminile conquista uno storica vittoria, conquistando per la prima volta la Nations League. Dopo avere eliminato in semifinale le padrone di casa turche, le azzurre hanno battuto nettamente il Brasile per 3 a 0 (25-23, 25-22, 25-22).

Alessia Orro, atleta di Narbolia, ha contribuito alla vittoria della nazionale ed è stata eletta migliore palleggiatrice del torneo.

Italiane e brasiliane saranno tra le favorite del mondiale, che si giocherà dal 23 settembre al 15 ottobre in Polonia ed Olanda.