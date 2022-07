Lite tra compagni di cella, uno dei due è grave

Notte di violenza nel carcere di Bancali. Un detenuto è in fin di vita dopo la lite con un compagno di cella, che lo ha aggredito mentre dormiva, colpendolo alla testa con uno sgabello. Gravissime le condizioni dell'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale. A denunciare l'episodio il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Non sono note le ragioni di questo folle gesto, ma la situazione del carcere di Bancali è allarmante", commenta il delegato nazionale per la Sardegna Antonio Cannas. "Quanto accaduto - aggiunge il il segretario generale Donato Capece - deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la Polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio". "La politica - chiosa - deve farsi carico del problema".

Il Sappe ha già annunciato una protesta in piazza a Roma a settembre e chiede l'uso degli scudi protettivi e caschi come deterrenti e a protezione dei poliziotti penitenziari.