Ancora roghi in Sardegna, sono 27 gli incendi che hanno distrutto in totale 16 ettari di territorio. Necessario l'intervento degli elicotteri regionali a Orgosolo, in località Riu Coda e Serra. A Ortacesus le fiamme sono divampate in località Mitza s'Orru. A Trinità d'Agultu in fumo 500 quadri di vegetazione.