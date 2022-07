Dopo l'infezione alle corde vocali che lo ha costretto ad annullare il concerto previsto per il 31 luglio allo stadio Monteponi di Iglesias, Mahmood ha riprogrammato la data della sua esibizione per il 18 agosto. I biglietti precedentemente generati non saranno validi e bisognerà riaccreditarsi con una procedura che sarà comunicata la prossima settimana sulle pagine Facebook e Instagram @Iglesiasturismo e Comune di Iglesias