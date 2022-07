Nicolas Viola si presenta:"Pronto a ripartire con la maglia rossoblù"

“Arrivo a Cagliari con entusiasmo, sicuro di trovarmi in una tappa fondamentale della mia carriera. Sono anche curioso di scoprire un’isola che non conosco, la cultura sarda mi affascina”: Non solo calcio nelle prime parole di Nicolas Viola da giocatore del Cagliari che aggiunge:"Vengo da una stagione dove ho giocato poco ma che mi ha insegnato tanto dal punto di vista umano e professionale. Adesso per me arriva una nuova esperienza, ho voglia di ripartire ed è un sentimento che condivido con tutta la società. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dare tutto per la squadra”.

“Il campionato di B è complesso, molto diverso dalla Serie A - aggiunge Viola -. Per far bene è necessario fare massima attenzione ai dettagli, abbiamo un allenatore che cura tutto nei minimi particolari e questo mi dà fiducia. La base è iniziare da subito con il giusto entusiasmo”.“Ho giocato in tutti i ruoli del centrocampo - conclude- quelli dove mi sento più a mio agio sono il play e la mezzala. Mi piace giocare come regista e credo che questa mia attitudine si sposi bene con il gioco propositivo del mister. In ogni caso sarà lui a decidere dove mettermi campo”.