Niente sigarette nelle spiagge di Porto Torres

Niente fumo nelle spiagge del Comune di Porto Torres. Il divieto sarà valido fino al 31 ottobre. Lo ha disposto il sindaco Massimo Mulas con un'ordinanza. Per chi viola le norme sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Due le ragioni del provvedimento. Prima di tutto la tutela della salute pubblica con il contrasto al tabagismo e la prevenzione delle patologie che colpiscono i fumatori attivi e passivi. Altro motivo l'impegno per evitare il degrado e il danno ambientale provocato dalla cattiva abitudine di gettare i mozziconi per terra.