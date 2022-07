"Ogni goccia conta": compleanno green per l'acquario di Cala Gonone

Domani l'Acquario di Cala Gonone festeggia il suo dodicesimo compleanno e diventa più green grazie al regalo dell'amministrazione comunale di Dorgali, che, dal mese scorso, ha dotato la struttura di un sistema fotovoltaico di ultima generazione, in grado di ridurre del 30% i consumi energetici.Per festeggiare gli anni, l'acquario offre i laboratori didattici "Ogni goccia conta". I laboratori prendono spunto dal cartone animato di successo Acqua Team-Missione Mare, record di ascolti su Rai Yo Yo e girato proprio all'Acquario di Cala Gonone e nelle spiagge circostanti. Incentrati sulla educazione alla tutela del mare, i laboratori si fondano sulla collaborazione fra Rai Ragazzi e Worldrise, onlus di Mariasole Bianco, dedita alla salvaguardia del mare, col supporto del Ministero per la Transizione ecologica e la Sardegna Film Commission.

"Grazie alla direzione e agli operatori dell'Acquario per i continui stimoli tesi a rendere l'Acquario un luogo di benessere per i visitatori e per gli animali lo abitano" ha dichiarato Angela Testone, sindaco di Dorgali. Fin dalle prime fasi di progettazione l'Acquario di Cala Gonone è stato concepito come una struttura a ridotto impatto ambientale: moderni sistemi di filtrazione, impiego di materiali di riciclo come il vetro granulare nei filtri e impianti per il completo ricircolo dell'acqua per ridurre al minimo il prelievo dell'acqua dal mare e garantire il massimo benessere degli animali ospitati. Questa politica è valsa alla struttura per ottenere la prestigiosa certificazione di sostenibilità Friend of the Sea, standard leader per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l'ambiente marino. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, nel 2022 il settore didattica dell'Acquario ha ripreso le visite guidate alle scuole, incentrate sull'educazione ambientale, sul grave problema dell'inquinamento da plastica in mare e sulla prevenzione degli incendi boschivi.