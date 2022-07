Oppo conquista l'argento ai Mondiali

Ancora una medaglia stavolta d'argento per Stefano Oppo che si è aggiudicato il secondo posto ai campionati mondiali di canottaggio in corso sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il campione di Oristano ha gareggiato stamane nella categoria pesi leggeri in coppia con Alexander Torre. Una sfida tutta azzurra perché il compagno storico di Oppo, Pietro Ruta, ha conquistato invece il primo posto insieme a Gabriel Soares. Per Oppo è stato il ritorno in acqua per la prima gara internazionale dopo le olimpiadi di Tokyo che gli sono valse la medaglia di bronzo.