Le fiamme minacciano le case

Secondo incendio a Nuoro in meno di due giorni. Dopo il rogo divampato ieri a Su Berrinau, le fiamme hanno interessato nel pomeriggio la pineta di Città Nuova, in località Sa Mandra. Il maestrale ha spinto il fuoco vicino alle case, 25 abitazioni sono state evacuate per alcune ore. Un'anziana è stata soccorsa dal 118 per avere inalato del fumo. In azione quattro elicotteri e un Canadair. Al lavoro anche le squadre a terra del Corpo Forestale, di Forestas, Vigili del fuoco e Protezione Civile. Sono in corso le operazioni di bonifica. Doppio rogo anche nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nei pressi dell'aeroporto. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni, ma un primo fronte di fuoco è già stato messo in sicurezza, con l'intervento di un Canadair e di squadre a terra. Tre palazzine infine sono state evacuate in via precauzionale anche tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, dove nel primo pomeriggio un incendio è divampato in un canneto nei pressi di alcune case.