Pellegrinaggi e itinerari spirituali, la regione punta sul turismo lento

La Regione scommette sul turismo lento, dei pellegrinaggi e degli itinerari spirituali con la promozione di cammini religiosi che nei periodi di bassa stagione potrebbero portare nell'isola tra le 50 mila e le 100 mila presenze in più all'anno. In questa strategia rientra il 'Cammino di Sant'Efisio', che attraversa Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Il nuovo itinerario sarà definito entro l'estate e presentato ufficialmente nell'evento 'Noi camminiamo in Sardegna', previsto dal 4 al 9 ottobre per promuovere la Sardegna come 'Terra dei cammini'."Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti i cammini religiosi già formati o che sono in fase di costituzione", spiega l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. "Abbiamo un'offerta turistica che mira alla valorizzazione anche delle zone interne dell'Isola. Ci saranno otto cammini, che coinvolgeranno oltre 300 comuni sardi, e si snoderanno in un percorso complessivo di più di 3.000 chilometri"