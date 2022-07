Perde il controllo del camion e si ribalta sulla statale 131

Un furgone si è ribaltato sulla statale 131, intorno al km 111, per lo scoppio di un pneumatico, secondo una prima ricostruzione. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte e che è finito contro il guardrail in corrispondenza di un sovrappasso alto 10 metri. Le due persone che viaggiavano nel furgone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due mezzi dei vigili del fuoco di Abbasanta.