Poldo e gli altri cuccioli alla ricerca di un padrone

L'ultima cucciolata è arrivata qualche giorno fa. 9 cagnolini abbandonati che dal canile Qua la zampa di Sassari sono già stati trasferiti in una delle tre strutture convenzionate date in gestione dall'amministrazione comunale.

I box sono pieni e si cerca di trovare un posto per tutti. In totale sono 650 gli animali ospitati. E ogni settimana se ne aggiungono di nuovi. Dall'inizio dell'anno sono stati accolti 88 cani e ne sono stati dati in adozione 71.