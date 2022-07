Storia a lieto fine per Poldo, uno dei cani in adozione a Sassari. Il cucciolo è stato adottato e ora ha trovato una casa. Nel canile comunale “Qua la zampa” e nelle altre 3 strutture convenzionate sono 650 i cani alla ricerca di un padrone. Una situazione fuori controllo che ha spinto l'amministrazione comunale a varare una serie di incentivi per la sterilizzazione dei cani.