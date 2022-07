Ponte sul Coghinas chiuso, protesta di cittadini e allevatori

Una grande mobilitazione con decine di mezzi agricoli pesanti e centinaia di cittadini prima nel centro di Oschiri e poi sulla Sassari-Olbia.

Al centro della protesta la decisione dell'Anas di chiudere al traffico, per problemi di stabilità, il ponte "Diana", l'infrastruttura che sovrasta un tratto del lago Coghinas lungo la strada statale 392.

Il corteo ha seguito il percorso che rispecchia il tragitto alternativo indicato dall'Anas dopo la chiusura del ponte.

Un'azione dimostrativa per far emergere "i disagi e i rallentamenti della viabilità", diventati un incubo per agricoltori, allevatori e automobilisti costretti a questa deviazione forzata. Rallentamenti che rischiano di peggiorare durante la stagione del fieno.

I manifestanti avevano già protestato lo scorso 11 giugno, all'indomani della chiusura dell'importante arteria stradale.