Presunta violenza sessuale su minore, arrestato quarantenne

Un uomo di quarant'anni e' stato arrestato nella notte in Ogliastra per una presunta violenza sessuale nei confronti di una minorenne avvenuta in una località della costa. L'arresto e' stato disposto dalla procura di Lanusei dopo che la giovanissima ha raccontato l'accaduto in ospedale dove è stata soccorsa. Il presunto responsabile sarebbe una persona molto vicina alla famiglia della vittima.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina avrebbe trascorso parte della giornata al mare con l'uomo. Non è ancora chiaro dove sia avvenuta la violenza, ma la ragazza e' riuscita a scappare e a chiedere aiuto. E' stata ritrovata in stato confusionale e accompagnata dal 118 all'ospedale di Lanusei.