Nel video le immagini della nuova protesta, sulla strada provinciale 6, per chiedere il riavvio dell'intervento per la pista ciclopedonale tra Cabras e Torregrande. Decine di persone, compresi diversi sindaci della zona in fascia tricolore, hanno partecipato alla manifestazione.

Lo stop alla realizzazione dell'asse ciclopedonale è arrivato a gennaio, per un problema legato alla tutela paesaggistica dei luoghi. L'opera fa parte di un progetto da quattro milioni di euro.