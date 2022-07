Arrestato per rapina. Un poliziotto Reparto Mobile di Cagliari, 50 anni, è stato fermato dai carabinieri e condotto nel carcere di Uta. Sarebbe lui l'assalitore di un supermercato di Torre degli Ulivi, a Capoterra. Armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina, avrebbe fatto irruzione intorno alle 19 e avrebbe portato via circa 100 euro. In quel giorno l'uomo non era in servizio. I militari sarebbero giunti a lui grazie alle testimonianze raccolte.