Record di persone in isolamento. Nessuna vittima e casi sotto quota mille

Nell'altalena giornaliera dei dati covid, come ogni lunedì il numero dei nuovi casi torna a scendere, questa volta sotto quota mille (933). Ma i tamponi effettuati nella prima domenica di luglio sono solo 2079, con un tasso di positività che schizza di conseguenza dal 25 al 44,4 per cento. Rassicura il dato delle vittime che per il secondo giorno consecutivo rimane a zero. Sempre in aumento i casi di isolamento domiciliare, 29.456, con una crescita di 140 casi, registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (- 1), quelli in area medica 132 (+ 8).