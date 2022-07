Roghi e polemiche

Ancora polemiche sul nuovo bando antincendio della Regione. In programma domani 11 luglio alle 17 nell'aula consiliare del Comune di Sinnai una riunione della rappresentanza regionale del volontariato di Protezione civile. E si parlerà - annunciano gli organizzatori - proprio della "situazione che si è determinata dopo l'appalto: contestato l'affidamento ai privati del servizio di antincendio boschivo e pattugliamento. La riunione è allargata alla partecipazione di delegazioni di volontari di tutta la Sardegna ed ai rappresentanti delle altre strutture operative che hanno chiesto di essere presenti condividendo le ragioni che hanno portato il volontariato alla protesta. In attesa della convocazione di un incontro con i capigruppo da parte del presidente del Consiglio regionale Michele Pais - spiegano i promotori dell'iniziativa - la mobilitazione del volontariato di protezione civile continua garantendo comunque l'intervento in caso di situazioni di emergenza o di emanazione di Bollettino con Codice rosso".