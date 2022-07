Roghi, torna la paura nel Montiferru

Tornano le fiamme nell'oristanese, nelle zone già colpite dal terribile incendio di un anno fa, quando andarono in fumo oltre 12 mila ettari di territorio e centinaia di persone furono sfollate. Un vasto rogo si è sviluppato nel pomeriggio nelle campagne tra Santu Lussurgiu e San Leonardo di Siete Fuentes, dove per domare il fuoco è stato necessario l'intervento delle squadre a terra, di un Canadair e di quattro elicotteri. Ma la paura è che, proprio come capitato nel 2021, focolai non sopiti possano riattizzare le fiamme.

Il primo cittadino di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ha scritto alla direzione della Protezione civile regionale, del Corpo forestale regionale, alle prefetture e agli altri sindaci del territorio, sollecitando la bonifica del territorio “sino all'infinito”. Agli investigatori del Corpo forestale spetteranno le verifiche del caso, ma secondo le prime informazioni giunte al sindaco, pare che sul rogo siano stati trovati degli inneschi e che quindi possa esserci la mano dell'uomo. E su Facebook Antonio Flore, il sindaco di Scano di Montiferro, fra i paesi colpiti dal vasto incendio di un anno fa, si sfoga duramente, parlando di “un nuovo schifosissimo rogo che interessa la stessa zona colpita nel 2021”.