Rogo a Borore, in azione tre canadair

Un vasto incendio spinto dalle forti raffiche di maestrale si è sviluppato in territorio di Borore nel Nuorese, in località Su Lisandru. Imponente la macchina dei soccorsi che è rimasta impegnata per tante ore. Sul campo tre canadair decollati dalla base di Olbia, gli elicotteri della flotta regionale dalle basi di Bosa Anela e Farcana e il Superpuma decollato dalla base di Fenosu, ma anche il personale a terra dell'Agenzia Forestas, i Vigili del fuoco, i volontari e i barraccelli. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Ancora da quantificare i danni.

Complessivamente sono divampati venti incendi in tutta l'Isola. In quattro è stato necessario anche l'intervento dei mezzi della flotta aerea per aver ragione delle fiamme.