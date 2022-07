Anche se con diverse sfumature è così che le diverse associazioni ambientaliste guardano al dibattito sui mega parchi per produrre energia dal vento che diversi investitori vorrebbero costruire al largo delle coste sarde. Dieci finora i progetti presentati alle capitanerie di porto per chiedere le concessioni demaniali marittime. Per ciascuno di questi progetti il gruppo d'intervento giuridico ha depositato un'atto di opposizione.