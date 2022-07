Sardegna in fiamme, ancora una giornata ad alto rischio

L'isola ancora in fiamme, da nord a sud nella terza settimana di luglio. Sono ventuno gli incendi divampati ieri, per cinque è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Fra i roghi più gravi quello a Monti, nella bassa Gallura, dove in località Riu de Crasta sono andati a fuoco tre ettari di bosco, e dove si sono levati in volo gli elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Limbara, oltre a un canadair decollato da Olbia. Elicotteri in azione e svariati ettari di bosco e terreni incolti bruciati anche a Bono, a Perfugas e, al sud - nel Medio Campidano - a Pabillonis e a San Gavino. Ovunque le fiamme sono state domate nel corso del pomeriggio, ma l'allerta resta alta perché anche quella di oggi - 19 luglio - sarà probabilmente una giornata difficile per la Sardegna. Previste ancora alte temperature, secondo il bollettino quotidiano emesso dalla Protezione civile tutta la parte centrale dell'isola (a eccezione della costa orientale e di parte di quella occidentale) è colorata di arancione, corrispondente a un livello di attenzione rinforzata.