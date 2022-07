Schianto con la moto sulla 131 Dcn, morto un 42enne

Un uomo di 42 anni di Serrenti, Massimiliano Putzu, è morto in un incidente avvenuto durante la notte sulla statale 131 Dcn ad Abbasanta. Nell'impatto è rimasta ferita, non in modo grave, una donna di 44 anni di Cagliari. I due viaggiavano su una moto che intorno a mezzanotte è finita contro il guardrail. Dopo lo scontro, sono stati sbalzati, finendo sull'asfalto. Automobilisti di passaggio nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze del 118. Putzu è stato trasportato all'ospedale di Nuoro, dove è morto tre ore dopo il ricovero. La 44enne è stata trasportata al San Martino di Oristano.