Scontro tra auto e ambulanza, muore la paziente

Un'ambulanza con a bordo una paziente 92enne è stata coinvolta a Quartu nella serata di ieri, intorno alle 23.30, in un incidente con altre due auto. Dopo l'incidente i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno spento con un estintore le fiamme che avevano avvolto il motore dell'ambulanza. La donna trasportata sul mezzo di soccorso è morta, anche se il personale del 118 intervenuto successivamente l'avrebbe dichiarata deceduta per cause non collegate con lo scontro, come riferiscono fonti delle forze dell'ordine. Tutti gli altri passeggeri coinvolti nell'incidente sono rimasti feriti solo lievemente.