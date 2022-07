Sempre più lontano il rilancio dell'ex Keller

Per lo stabilimento ex Keller di Villacidro le speranze del riavvio sono sempre più deboli. Secondo quanto riferiscono i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil “nella giornata dell'1 luglio attraverso un documento il Consorzio Industriale ha chiesto la revoca del riacquisto dello stabilimento”, che pertanto ritornerà nelle mani dei curatori fallimentari. Si tratta di un passo indietro per il percorso di rilancio dell'impianto al quale erano interessati, come possibili investitori, i vertici della Ghaemi & Ziaie Investment Cooperation. I sindacati hanno accolto la notizia definendola una “presa in giro per i lavoratori” e hanno chiesto agli assessorati dell'Industria e del Lavoro un immediato tavolo di confronto per superare le "ennesime difficoltà causate dal Consorzio industriale, comunicando che le stesse organizzazioni sindacali chiederanno sin da subito la convocazione di un tavolo ministeriale per provare a dare continuità ad una vertenza che i lavoratori non si arrendono a considerare perduta".