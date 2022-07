Un grave incidente è avvenuto sulla strada statale 200, al chilometro 18, nella zona di Marritza, a Sorso. Coinvolte tre vetture che si sono scontrate. A bordo anche tre bambine che sono state trasportate con l'elisoccorso in ospedale per accertamenti. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. In azione anche i carabinieri, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.