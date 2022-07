Sotterrano mozziconi in spiaggia, multati

Fumare fa male, ma, in più, sulle spiagge sassaresi sotterrare mozziconi in spiaggia può costare anche una multa. E' quanto hanno potuto costatare dieci persone, che nella spiaggia di Platamona negli ultimi giorni sono stati pizzicati da agenti in borghese della polizia municipale mentre abbandonavano mozziconi di sigaretta sotto la sabbia.

A Sassari già dal 2019 è vietato fumare in spiaggia, se non nelle zone specificamente indicate. I mozziconi sono rifiuti particolarmente inquinanti. Litorali sicuri 2022 - questo il nome della campagna specifica di controllo avviata della polizia locale - è partita circa due settimane fa nelle spiagge sassaresi: Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e La Frana. Sedici agenti del comando le pattugliano per garantire la sicurezza dei bagnanti e la tutela dell'ambiente. Il servizio è potenziato nel fine settimana, quando al personale in divisa si aggiunge quello in borghese.