Sul palco il fascino dei Carmina Burana

C' è attesa al Lirico di Cagliari per i Carmina Burana, capolavoro del compositore tedesco Carl Orff. L' appuntamento è per il 5 luglio alle 21, seconda serata del cartellone estivo del teatro che si snoda tra il 23 giugno al 6 agosto, tra lirica, concerti, danza, in teatro a Cagliari e in diversi centri dell'Isola.

I Carmina Burana saranno diretti da Alessio Allegrini, primo corno solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, della Lucerne Festival Orchestra e dell'Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado.

Ritorna a Cagliari - ultimo concerto nel settembre 2014 con Anna Tifu - alla guida di Orchestra e Coro del Lirico e del Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari.

La celeberrima cantata scenica, composta tra il 1935 e il 1936, è stata eseguita, per la prima volta, l'8 giugno 1937 all'Opera di Francoforte. I tre solisti: il soprano Ilaria Vanacore, il tenore Christian Collìa e il baritono Leon Kim. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, mentre il maestro del coro di voci bianche è Francesco Marceddu, al suo debutto, in questo ruolo, al Lirico di Cagliari.