Sulcis, le fiamme lambiscono le case

Sul fronte incendi, è stata una nuova giornata impegnativa per squadre a terra e elicotteri. In particolare un rogo esteso si è sviluppato poco distante da Portovesme. Le fiamme hanno lambito le abitazioni nella frazione di Paringianu e a Bruncu Teula, dove alcune famiglie sono state allontanate preventivamente. Per tenere sotto controllo il fuoco sono intervenuti due elicotteri. Altri roghi, su cui stanno intervenendo anche i vigili del fuoco, si segnalano a Mandas e a Villamassargia.