La Torres è a un passo dalla serie C. Il collegio di garanzia del Coni, infatti, ha rigettato il ricorso del Teramo e del Campobasso, esclusi dunque dal campionato di serie C, anche se i due club si rivolgeranno al Tar. La societa' sassarese, intanto, ha presentato oggi la domanda di ripescaggio. La risposta della lega pro è attesa in giornata.