Torres, la C è più vicina

Per la Torres un passo in avanti verso la serie C. Il Consiglio Federale della Fgci ha respinto all'unanimità i ricorsi di Teramo e Campobasso, confermando la loro esclusione dal prossimo campionato di Lega Pro. Una circostanza che permetterebbe il ripescaggio dei sassaresi. Ora le due squadre escluse possono ancora ricorrere in un ulteriore grado di giudizio, ma entro luglio si dovrà definire il quadro. Le speranze della Torres di venire ripescata dopo la decisione di oggi si fanno comunque più concrete.