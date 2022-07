Tra Cagliari e Agostini è divorzio

Era arrivato sulla panchina rossoblù per un tentativo disperato di salvataggio dalla B, che alla fine non è riuscito. Ora tra l'allenatore Alessandro Agostini e il club sardo è ufficiale il divorzio, con la risoluzione contrattuale tra il tecnico toscano e la società del presidente Tommaso Giulini. "Ora le strade si dividono - si legge in una nota della società -: il club ringrazia mister Agostini per il lavoro svolto, il contributo dato alla crescita e valorizzazione dei giovani e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera".

Una storia lunga e in gran parte felice quella tra Agostini e il Cagliari con quasi 300 presenze totalizzate in 9 anni da giocatore e una carriera da allenatore iniziata nel 2016 proprio nel settore giovanile del club rossoblù.