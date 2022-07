Tragedia nel litorale di Budoni. Un uomo di 64 anni di Lachiarella, nel Milanese, ha accusato un malore e ha perso i sensi. Immediato l'allarme al 118 delle persone che erano con lui in vacanza in Sardegna. Giunti sul posto i medici hanno provato a rianimarlo, ma l'uomo era già deceduto probabilmente per un infarto.