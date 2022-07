Trasfusioni e interventi non vanno in vacanza

Mentre in estate in tanti si preparano alle ferie, negli ospedali le attività che richiedono scorte di sangue non si fermano. Per questo dal Brotzu di Cagliari le autorità sanitarie ricordano che “nel periodo estivo si registra un forte calo nelle donazioni di sangue, ma la necessità di avere le scorte sia per le attività chirurgiche che per le trasfusioni per i talassemici non diminuisce.”

L'invito per tutti i cittadini è quello di “compiere un gesto di generosità e di andare a donare." Gli adulti in buona salute con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni possono farlo o al centro trasfusionale dell'ARNAS del Brotzu o nei punti di prelievo dell'AVIS. "Il centro trasfusionale del Brotzu è operativo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per prenotazioni si possono chiamare i numeri 070/539347 e 388/0797812”.