Un uomo in bicicletta è stato travolto da un'auto sulla 292, vicino a Nurachi. L'incidente e' avvenuto intorno alle 3 del mattino. LA vittima è stata sbalzata ed è morta poco dopo nel luogo dell'impatto. Il personale del 118 non ha potuta far nulla per salvare l'uomo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.