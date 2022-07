Tre auto bruciate nel cuore della notte

L'allarme è scattato dopo alcune segnalazioni al 115. Le fiamme hanno devastato tre automobili in sosta e bruciato la vegetazione vicina in una zona vicina alla statale 554. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco con due mezzi antincendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La zona è stata bonificata. Ora sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.