Turisti fermati al porto di Olbia con a bordo 7 grossi sassi

Gli agenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna hanno fermato nel porto di Olbia una coppia di turisti, entrambi italiani, in partenza per Civitavecchia. I due, incuranti dei divieti e delle normative regionali in materia, avevano prelevato e nascosto nel bagagliaio dell'auto sette ciottoli di grosse dimensioni dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Sono stati segnalati alla sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.