Ubriaco e contromano, bloccato dagli agenti della polizia municipale

E' stato bloccato dalla polizia municipale intorno a mezzanotte dopo che con l'auto aveva percorso contromano via Coppino con una concentrazione di alcol nel sangue sei volte superiore al consentito. E' successo a Sassari nel fine settimana scorso. Gli agenti hanno sottoposto il trentacinquenne al volante all'esame dell'etilometro dopo averlo fermato. Ma si tratta soltanto dell'ultimo dei casi di questo genere in città: da gennaio a giugno il comando della polizia municipale ha rilevato 31 incidenti stradali con conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l'abuso di alcol e sette per il consumo di sostanze psicotrope o stupefacenti.