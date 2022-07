Picco di contagi nell'isola, tornano a salire i ricoveri

Il picco estivo dei contagi da covid è ancora proiettato verso l'alto. La diminuzione dei tamponi processati nel fine settimana certo contribuisce al consueto boom di positivi del martedì, ma la tendenza risulta comunque al rialzo a causa di una maggior diffusione del virus. I nuovi casi accertati sono 3.784 (+ 2.851), di cui 3.465 diagnosticati da antigenico, su un totale di oltre 12mila tamponi processati. Un numero molto più alto rispetto a 24 ore fa e che fa scendere il tasso di positività al 30 per cento (ieri era al 44,4). Cresce poi la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 3), quelli in area medica sono 18 in più, per un totale di 150 pazienti. Nuovo record di casi di isolamento domiciliari, che salgono a 30.995 con un incremento di 1.539 unita. Si registra anche una vittima, una donna di 94 anni residente nella provincia del sud Sardegna.