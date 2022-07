A Cagliari 6 nuovi corsi di laurea per rispondere alle domande della società e del mondo del lavoro, come quello in tecniche per l'edilizia e il territorio rivolto ai geometri. A Sassari tra le principali novità ci sono la riattivazione dei corsi di ostetricia e ingegneria industriale e la partenza della triennale in design.

Nei servizi le interviste a Gavino Mariotti, Rettore dell'Università di Sassari, e Francesco Mola, Rettore Università di Cagliari