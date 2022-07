Maltrattamenti in famiglia e disturbo della quiete pubblica. Questa l'accusa per un commerciante di Senorbì che ieri notte ha costretto la compagna 29enne a rientrare a casa con urla e strattoni, svegliando condomini e vicini. Dopo aver sentito i testimoni e effettuato alcuni accertamenti i carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari. L'uomo, 45 anni, era già noto alle forze dell'ordine.